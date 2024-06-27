سعود بن صقر وعبدالله بن سالم يعزّيان في وفاة ناعمة القاسمي

المصدر: الشارقة - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، الشيخة ناعمة بنت خالد بن خالد القاسمي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء، في مجلس الشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي، بمنطقة النوف في إمارة الشارقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور لها، الشيخة ناعمة بنت خالد بن خالد القاسمي أرملة المرحوم علي بن عبدالله بن خادم وشقيقة كل من الشيخ الدكتور فيصل، والمرحوم الشيخ سعود، والمرحوم الشيخ محمد بن خالد بن خالد القاسمي.

وأعرب سموه، لدى زيارته لمجلس العزاء عن صادق مواساته لذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته الكريمة ويسكنها فسيح جناته.

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