تعاون بين «الإقامة» ومطارات دبي لتعزيز خدمة المسافرين

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون وشراكة مع مطارات دبي، بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي للمطارات، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وجعل مطارات دبي في مقدمة المطارات العالمية في توفير أرقى الخدمات.

تعزيز التعاون

وقال الفريق المري: «جاءت الاتفاقية كجزء من استراتيجية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لتعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين، وضمان تقديم خدمات متكاملة وفعالة للمسافرين في مطارات دبي»، مشيراً إلى التزام إقامة دبي بمواصلة توفير أفضل الخدمات للمسافرين من خلال تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الشراكة مع «المطارات» تعتبر خطوة مهمة وعملية نحو تحقيق الرؤية في جعلها من بين الأفضل عالمياً، والوجهة الأكثر طلباً نظراً لمكانتها وقدرتها على تعزيز تجربة السفر وتوفير بيئة آمنة وسلسة لجميع المسافرين.

مكانة دبي

من جهته قال بول غريفيث: «الاتفاقية خطوة مهمة أخرى في جهودنا المستمرة لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الطيران. وتلعب شراكتنا مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دوراً أساسياً لضمان توفير تجربة سفر سلسة وفعالة لجميع المسافرين عبر مطاراتنا، حيث تتيح لنا مذكرة التفاهم هذه تسخير أحدث التقنيات لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر، بما يتماشى مع رؤية دبي الطموحة لقطاعي الطيران والسياحة».

بوابات ذكية

وتتضمن مجالات الشراكة تحسين عملية الاستعلام عن التسجيل في البوابات الذكية عبر الموقع الإلكتروني، ومن خلال توفير رابط على الموقع الإلكتروني لمطارات دبي يمكّن المسافرين من الاستعلام عن تسجيلهم في البوابات الذكية، حيث ستسهم هذه الخاصية في تثقيف وإرشاد المسافرين بشأن إمكانية استخدام الخدمة قبل وصولهم إلى صالة الجوازات، مما يعزز من تسهيل وتسريع عملية المرور، كما تشمل أيضاً تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال الربط الإلكتروني بين الأنظمة الأمنية، مما يسهم في تحسين كفاءة وسلامة العمليات الأمنية في المطارات.

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