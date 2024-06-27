بحث تعزيز التعاون الأمني بين شرطة دبي ومقاطعة صينية

المصدر: دبي ـ البيان

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زار يوان كينهوا، نائب حاكم، مدير الأمن العام لمقاطعة جيانغشي في جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله معالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، وعدد من الضباط، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون المشترك والاطلاع على الممارسات في المجالات الأمنية والشرطية.

وأكد معالي الفريق المري خلال اللقاء، أن القيادة العامة لشرطة دبي تؤمن بأهمية ودور التواصل ومد جسور العلاقات والشراكات الدولية، وتبادل الخبرات والعلوم وأفضل الممارسات في المجال الشرطي والأمني، والذي يصب في خدمة المجتمعات وتعزيز الأمن والشعور بالأمان.

مجالات

وبحث اللقاء أوجه تعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل الارتقاء بهذه العلاقات وتعزيزها وتطويرها، وذلك بحضور اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات.

كما زار يوان كينهوا، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، اطلع خلالها على منظومة العمل في مركز القيادة والسيطرة، وأحدث الأنظمة التي تعزز من مستوى الأمن والأمان، والمبادرات والخدمات التي تخدم أفراد المجتمع وتسهل لهم عملية الاتصال والإبلاغ، إلى جانب اطلاعه على أبرز تجهيزات المركز مثل الخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت، وكذلك دور مركز أنظمة الطائرات المُسيرة في شرطة دبي في تعزيز الاستجابة السريعة.

دروع تذكارية

وفي ختام الزيارة تبادل الطرفان الدروع التذكارية بمناسبة الزيارة، وعبر يوان كينهوا، عن إعجابه بما شاهده من الأنظمة المتقدمة التي تخدم العمليات الشرطية والأمنية في شرطة دبي، مؤكداً أن هذه الزيارة ستعزز من فرص التعاون والتبادل المعرفي والاستفادة من الخبرات وتبادلها، ومشيداً بشرطة دبي ومدى تسخيرها للتقنيات والتكنولوجيا بهدف تعزيز الأمن والأمان.

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