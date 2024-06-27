شرطة عجمان تضبط تاجر زيوت سيارات مقلّدة

المصدر: عجمان - البيان

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ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان القبض على آسيوي بتهمة بيع وتخزين زيوت تشحيم مقلدة لماركات عالمية مسجلة في الإمارة.

وأشار العقيد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحميدية الشامل بوجود أحد المستودعات تقوم بإنتاج وتعبئة وتخزين وبيع منتجات زيوت السيارات المقلدة وزيوت التشحيم وذلك بمنطقة الصناعية الجديدة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمت مداهمة الموقع، حيث تم ضبط كميات كبيرة من زيوت أسماء لعدة شركات، وبالبحث والتحري عن الأشخاص المتورطين في البلاغ تبين أن المتورط في البلاغ هو نفس الشخص المتهم في بلاغ آخر بمركز شرطة المدينة الشامل وهو مقيم في الإمارة.

مداهمة

وباتخاذ الإجراءات الرسمية تمت مداهمة المنزل حيث تم ضبطه وبحوزته كميات كبيرة من زيوت السيارات المقلدة، وبسؤاله عن الواقعة أقر بأنه يقوم بتعبئة علب زيوت السيارات والتشحيم لشركات معروفة عالمية بالزيت الخاص بشركته بقصد بيعها تحت اسم الشركات المعروفة، وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية، حيث اعترف بما قام به وتم توقيفه على ذمة القضية.

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