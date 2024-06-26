القطاع الصحي في الإمارات يوفر بيئة مثالية لتطور المرأة

المصدر: البيان

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أكد مشاركون في طاولة مستديرة حول تأثير القيادات النسائية في القطاع الصحي أن المرأة تمثل ركيزة أساسية في تطور القطاع الصحي في دولة الإمارات ومساهم رئيس في رسم مستقبل الرعاية الصحية.

وأضاف المتحدثون خلال الندوة التي عقدها "مجلس الإدارة النسائي الدولي" استضافها مستشفى فقيه الجامعي في دبي، أن القطاع الصحي يوفر بيئة مثالية لتطور وتفوق المرأة ما يصب في مصلحة الخدمات الرعاية والخدمة في الدولة وفق أعلى المعايير

أكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند ، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن المرأة قد أحدثت تقدماً كبيراً في قطاع الرعاية الصحية بجودة عالية ."

وأضاف الرند، أن قيادة الدولة الرشيدة تعمل وبشكل حثيث على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في جميع القطاعات بما فيها القطاع الصحي المتنامي.

وقالت الدكتورة عائشة أحمد سيف الطيب، رئيسة قسم برامج ودراسات الصحة العامة، استشارية الصحة العامة بهيئة الصحة في دبي: "تعد الاجتماعات المتوازنة بين الجنسين ضرورية لتوليد الابتكار وتقليل المخاطر وتمثيل وجهات النظر المختلفة للموظفين والمرضى والمجتمعات التي يتم خدمتها بشكل أكثر دقة مشيرة إلى أن القيادات النسائية في الرعاية الصحية تتمتع بفهم كبير لمشكلات القطاع ."

من جانبه قال الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي: "نؤمن بشدة أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد واجب أخلاقي بل محرك استراتيجي للابتكار والنمو ومن خلال تعزيز فريق قيادي متنوع وشامل، نستفيد من مجموعة واسعة من وجهات النظر والخبرات، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر قوة ونهج أكثر إبداعًا في حل المشكلات".

وأضاف عبدالغني، أن المرأة تمثل 60% من إجمالي القوة العاملة بالمستشفى في حين تصل حصتها في مجلس إدارة المستشفى 35% حيث نلتزم بتعزيز ثقافة المساوات بين الجنسين في بيئة العمل."

بدورها أبرزت بونام تشاولا، مؤسسة ومديرة مجلس الإدارة النسائي الدولي (IWBD)، ضرورة القيادة النسائية في الرعاية الصحية، مشيرةً إلى أن "المشهد الصحي العالمي يتطلب تنوعًا في الأصوات والقيادات. حيث هناك بعض الفجوات الإقليمية و نقص في التمثيل للنساء في قيادة الرعاية الصحية و هما أمران غير مقبولين ببساطة.

و أضافت نعتقد في مجلس الإدارة النسائي الدولي أن القيادة النسائية في الرعاية الصحية ليست مجرد طموح، بل ضرورة لتحقيق الصحة والازدهار للجميع. يمثل هذا الاجتماع خطوة حاسمة في تسريع التقدم وضمان المساواة بين الجنسين على كل المستويات، من المجتمعات المحلية إلى الساحة العالمية."

وشهدت الندوة حضور:الدكتورة علياء حربي مدير الإستراتيجية بوزارة الصحة والدكتور محمد فقيه، رئيس قسم التمريض بمستشفى فقيه الجامعي وكارين كامل، المدير الإقليمي لشركة McCann Healthوميسون رمضان، شريكة في التنوع والمساواة والشمولية العالمية، شركة و Roche وإيمان بودليوة ، باحثة كبيرة في مركز الابتكار التكنولوجي و مالك الحسيني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، UCLA Health.

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