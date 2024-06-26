إدارة حماية الطفل والمرأة بشرطة دبي تحتفي بكبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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زار فريق من إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، نادي ذخر لكبار المواطنين في حديقة الصفا إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، للاحتفاء بأعضاء النادي من كبار المواطنين بمناسبة اليوم العالمي للأب.

تأتي الزيارة ضمن مبادرة أطلقتها إدارة حماية الطفل والمرأة تحت شعار «من القلب إلى الأب» بهدف مشاركة أعضاء النادي هذه المناسبة التي يُحتفل بها سنوياً لتكريم الآباء ودورهم المهم في حياة أبنائهم والمجتمع بصورة عامة، ويعتبر فرصة للتعبير عن الحب والامتنان للآباء وتقديراً للجهود التي بذلوها في تربية أبنائهم ودعمهم على مدار العمر، ولما للمناسبة من أثر إيجابي على الأسرة والمجتمع.

وقام فريق إدارة حماية الطفل والمرأة بتقديم الهدايا العينية لعدد من الآباء في النادي وإدخال الفرحة والسرور في نفوسهم، وذلك بحضور المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والسيد خالد حسين عبدالله، مدير نادي ذخر وأعضاء فريق من إدارة حماية الطفل والمرأة.

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