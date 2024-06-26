«طرق دبي» تنال تصنيف «الخمس نجوم» من مجلس السلامة البريطاني

المصدر: البيان

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حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تصنيف (الخمس نجوم) من مجلس السلامة البريطاني لعام 2024، وذلك عن أفضل المعايير والممارسات في مجال إدارة الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل والمواقع الإنشائية والأنشطة التشغيلية.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة الريادية التي حققتها الهيئة والتزامها في التطبيق الأمثل للصحة والسلامة المهنية، بما يوائم الغاية الثالثة للخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2023 – 2030، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة التنقل، وتوفير بيئة آمنة للمجتمع ودعم تكامل وسائل النقل، وضمان النقل الآمن والمرن، وتعزيز استمرارية الأعمال في إمارة دبي.

وقالت ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "يعتبر حصول الهيئة على تصنيف الخمس نجوم، دلالة على تميزت الهيئة، واستدامة جهودها في تطبيق أحدث ممارسات إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتدشين الاستراتيجيات والمبادرات الداعمة للتحسن المستمر لأنظمة الصحة والسلامة والإجراءات المرتبطة بها في كافة المواقع والعمليات التشغيلية".

وأضافت ندى: "ركز التصنيف على تقييم شمل (57) عنصرا من عناصر إدارة الصحة والسلامة المهنية في الهيئة، والتدقيق على (5) مؤشرات منفصلة لأفضل الممارسات، بشكل منفصل، إلى جانب تنفيذ الزيارات التفتيشية لـ (14) موقعا تشغيليا تابعا لمؤسسات وقطاعات الهيئة، وحازت الهيئة جراء هذا التقييم على نسبة 96%، متجاوزة بذلك النسبة المشروطة للحصول على تصنيف الخمس نجوم، والبالغة 92% كحد أدنى".

والجدير بالذكر أن الهيئة حصلت على تصنيف الخمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني لعام 2018، وذلك عن أفضل الممارسات في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ونظام إدارة البيئة، وبمخرجات تقييمية تجاوزت المستهدف المطلوب، مما يؤكد استمرارية الهيئة في التطور المستمر والنضج المؤسسي.

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