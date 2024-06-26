«الصحة» تطلق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض

المصدر: البيان

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة صحية تهدف إلى الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض المصاحبة لموجات الحرارة في فصل الصيفتحت شعار (سلامتكم غايتنا).

تهدف حملة الوقاية من الإنهاك الحراري إلى تثقيف المجتمع حول أخطار التعرض لأشعة الشمس وإجراء فحوصات دورية لصحة العمال.

تسعى الجهات المشاركة في حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض إلى توفير استراحات مكيفة وإمدادات غذائية والفحوصات الطبية اللازمة لحماية حقوق العمال وضمان سلامتهم خلال موجات الحرارة في فصل الصيف.

أكد محمد الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن حملة الوقاية من الإنهاك الحراري تستهدف إجراء فحوصات طبية لأكثر من 6000 عامل معرض لحرارة الصيف.

وقال الزرعوني "من خلال الدورات السنوية لحملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض تمكنا من الوصول إلى إحصائيات ملموسة تشير إلى انخفاض نسبة الإصابات الناتجة عن موجات الحر في الدولة".

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