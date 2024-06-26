مدينة إكسبو دبي تستضيف قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025

المصدر: البيان

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تستضيف مدينة إكسبو دبي قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات لعام 2025 – أحد أكبر التجمعات العالمية المخصصة لرؤساء البلديات وقادة المدن ورجال الأعمال وأكثرها تنوعًا – والذي سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت عدد من المدن من أنحاء آسيا والمحيط الهادئ تقدمت لاستضافة هذا الحدث، الذي سينطلق في مركز دبي للمعارض في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025. وعبر ربط منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيجمع هذا الحدث طيفاً واسعاً من الخبراء والقادة الذين هم في طليعة العمل على تشكيل المدن للمستقبل وسيركز على صنع فرص الأعمال والاستثمار في النمو المستدام وخطط التنمية الحضرية.

والقمة هي مبادرة من مجلس مدينة بريسبن الأسترالية، وسترحب دورة 2025 التي تنظمها مدينة إكسبو دبي برؤساء البلديات والقيادين الحكوميين وصانعي السياسات ورجال الأعمال والشركات الناشئة والشباب وكبار الأكاديميين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في البرامج والفعاليات التي تشارك في وضعها والتخطيط لها مجموعة إكسبو دبي.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: "مدينة إكسبو دبي هي وجهة فريدة للعيش والعمل بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي الجديد، ومركز دبي للمعارض، كما أنها ملتقى لصناع القرار ورجال الأعمال المهتمين بالتعاون من أجل تحقيق النمو المستدام، وتفخر باختيارها من بين عدد من المدن العالمية التي تنافست على استضافة قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ لعام 2025".

وأضافت معاليها: "نعمل في مدينة إكسبو دبي مستندين إلى عقد من التجارب الثرية والرؤى الفريدة، بدأ مع التحضيرات لإكسبو 2020 دبي الاستثنائي، واستضافته الناجحة بمشاركة 192 دولة، مروراً باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ "كوب28" ونمضي قدماً في رحلة التنمية الحضرية التي شهدت تحولنا إلى مدينة لصنع الفرص والابتكار وتبادل المعرفة".

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "انطلاقاً من التزام دبي بالتقدم العالمي في مجال التخطيط الحضري والنمو الاقتصادي الذكي والمستدام، يسعدنا ويشرفنا استضافة قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ لعام 2025 ومنتدى رؤساء البلديات".

وأضاف معاليه "تُعد المدن بيئة محفزةً للاستثمار ورفاهية المجتمعات والتبادل المثمر للأفكار، ونحن نتبنى الحلول المبتكرة لجعل المدن أكثر ملاءمة للعيش وأكثر كفاءة ومرونة. وتقوم مدينة إكسبو دبي بدورٍ أساسي في تطوير مدن المستقبل في المنطقة والعالم، وسيكون مركز دبي للمعارض ملتقىً متميزاً يجمع قادة المدن ورجال الأعمال الذين يتطلعون إلى التواصل والتعاون ودفع النمو الإيجابي والمسؤول للأجيال القادمة."

تأسست قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ على يد مجلس مدينة بريسبن الأسترالية قبل 28 عامًا، وشارك فيها حتى الآن أكثر من 600 مدينة، ويُنظر إليها على أنها حدث مميز لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون عبر المدن. وتنظم قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ كل سنتين بالتناوب بين بريسبن ومدن أخرى. ومن بين المضيفين الدوليين السابقين مدينة سياتل الأمريكية (2001)، وتشونغتشينغ الصينية (2005)، وإنتشون الكورية الجنوبية (2009)، وكاوشيونغ في تايوان (2013)، ودايجيون في كوريا الجنوبية(2017).

شهد مؤتمر قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2023 في بريسبين بأستراليا عرض مشاريع للمدن بقيمة 2.3 مليار دولار أسترالي (حوالي 5.6 مليار درهم)، واجتذب أكثر من 1000 مشارك يمثلون 171 مدينة، بما في ذلك 118 عمدة ونائب عمدة، وضم 180 متحدثًا ومسؤولًا و78 جهة عارضة على مدار ثلاثة أيام

وقالت كريستا آدامز، نائب عمدة مدينة بريسبان: "تعد قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ واحدة من أكبر التجمعات وأكثرها تنوعًا للقادة والخبراء الحضريين في العالم، ونفخر أنها انطلقت من بريسبان. ونظراً لموقع دبي الاستراتيجي وإمكانية الوصول منها إلى أكثر من ثلثي سكان العالم بأقل من ثماني ساعات طيران، فهي المكان المثالي لتوسيع نطاق هذا الحدث الرائد وربط بريسبان بالعالم. ويسعدنا أن ننقل هذا الحدث المحلي إلى المسرح العالمي، ونستمر في خلق الفرص التطور والنمو".

وسبق ان استضافت مدينة إكسبو دبي أحداثًا عالمية بما في ذلك إكسبو 2020 دبي وأكبر مؤتمر للعمل المناخي على الإطلاق، وهو مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ "كوب28" في عام 2023. كما نظمت منتدى المدن المستدامة الافتتاحي 2024 والذي شارك في الابتكارات والحلول واستكشف طرقًا لتحفيز التنمية الحضرية الإيجابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

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