«أبوظبي للتنمية» يترأس الاجتماع الـ 19 لمجموعة التنسيق العربية في فيينا

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، الاجتماع الدوري الـ 19 لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، تحت شعار «شراكات من أجل مستقبل أفضل»، وحضر الاجتماع ممثلون عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وصندوق النقد العربي.

وبحث المشاركون خلال الاجتماع، الجهود المشتركة لمجموعة التنسيق، والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعات الدول النامية، والنهوض بمشاريع البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى جانب الأمن الغذائي، والطاقة النظيفة.

كما استعراض الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآليات تطوير عمل المجموعة، للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالتغير المناخي والأمن الغذائي في الدول الشريكة.

وقال محمد سيف السويدي: «يأتي الاجتماع في وقت استثنائي للمجموعة، وهي تقارب الخمسين عاماً من مسيرة العمل التنموي المستدام، حيث شهدت تلك الفترة العديد من الإنجازات المشتركة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، لافتاً إلى أن تطوّر عمل المجموعة في التعامل مع القضايا العالمية المعاصرة، والتزامها بالحد من تداعيات التغير المناخي، والمساهمة الإيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي، يدعونا إلى مضاعفة جهودنا المشتركة في مختلف المجالات.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة، في تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعتبر أكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

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