الإمارات تؤكد أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة

المصدر: طهران - وام

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شارك معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحوار التعاون الآسيوي (ACD) والذي تم عقده في العاصمة الإيرانية طهران. وأكد معالي الصايغ أن دولة الإمارات ملتزمة بالتعاون المتعدد الأطراف في المجالات ذات الأولوية كالتغير المناخي، والأمن الغذائي والمائي، والتنمية المستدامة، والرعاية الصحية.

وسلط معاليه الضوء على أهمية التعاون الإقليمي لاغتنام الفرص المستقبلية ومواجهة التحديات المشتركة. وأشار معاليه إلى أهمية تفعيل إطار عمل الحوار وتعزيز جسور التعاون بين المجتمعات الآسيوية، مؤكداً دعم الإمارات لمبادرات حوار التعاون الآسيوي. كما قدم معالي الصايغ تعازي دولة الإمارات للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني في وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وفيما يتعلق بحرب غزة، أوضح معالي الصايغ موقف الإمارات الثابت بضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجدد التأكيد على موقف الإمارات الداعي إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في القطاع. كما أشار إلى جهود الدولة لضمان تعزيز استجابة المجتمع الدولي لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.

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