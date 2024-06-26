«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد «التسنيم» في ضاحية السيوح

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد «التسنيم» بمنطقة الموردة 1 في ضاحية السيوح بمدينة الشارقة، والذي يتسع لـ 350 مصلياً من الرجال والنساء، وذلك استمراراً لخطة الدائرة السنوية لعام 2024، ومواكبة النهضة والتوسع العمراني بالإمارة، وتلبية احتياجات قاطني المنطقة، وتيسير إقامة الشعائر بيسر وطمأنينة.

وشهد الافتتاح عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة يرافقه المتبرع ببناء المسجد، وأعضاء لجنة افتتاح المساجد بالدائرة وأهالي المنطقة، حيث أدى الحضور صلاة الظهر في المسجد، ثم اطلعوا على مرافقه، واستمعوا إلى شرح من منفذي المشروع حول تفاصيل بنائه.

وبني المسجد وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، بقبة رئيسية مربعة الشكل تتوسط المسجد، ومنارة بارتفاع 25 متراً؛ على مساحة أرض إجمالية تبلغ 5996 متراً مربعاً، تضم المسجد الذي يتسع لـ 350 مصلياً منها 50 لمصلى النساء، ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه وسكن للإمام ومواقف للمركبات.

وقد شيد المسجد وفقاً لاشتراطات ومعايير الاتحاد العالمي للمعاقين؛ حيث لا يتجاوز ارتفاع مبنى المسجد عن 30 سم من سطح الأرض، واحتوائه على مواقف للسيارات بحد أدنى 4 مواقف، ومنحدرات في كلا الطرفين عند مصلى الرجال والنساء، وكذلك وجود دورات مياه وميضأة ومداخل للمسجد بمواصفات خاصة لتسهيل دخول وخروج هذه الشريحة من المجتمع.

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