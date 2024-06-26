محمد بن زايد يهنئ شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار «تشانغ آه 6» إلى الأرض

المصدر: أبوظبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الصيني شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار «تشانغ آه 6» إلى الأرض بعد إنجاز مهمته العلمية بنجاح على سطح الجانب الخفي للقمر، حيث دوّن سموه في حسابه عبر منصة «X»: «أهنئ صديقي شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار «تشانغ آه - 6» إلى الأرض بعد إنجاز مهمته العلمية بنجاح على سطح الجانب الخفي للقمر، متمنياً للصين مزيداً من الإنجازات لخدمة العلم والبشرية».

وكانت الصين حققت إنجازاً تاريخياً بجمع عينات من الجانب البعيد للقمر لأول مرة في إنجاز تاريخي غير مسبوق، حيث هبطت كبسولة العودة لمهمة «تشانغ آه 6» بسلام في منطقة سيزيوانغ بمنغوليا الداخلية.

وأعلن مركز بكين للتحكم في الطيران الفضائي، أن كبسولة العودة هبطت في المنطقة المحددة مسبقاً، وأن جميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي، مما يؤكد نجاح المهمة بشكل كامل.

مراحل

ووفقاً لصحيفة الشعب اليومية، فإن عملية العودة شهدت مراحل دقيقة ومعقدة، حيث انفصلت المركبة المدارية عن كبسولة العودة على ارتفاع 5000 كيلومتر فوق المحيط الأطلسي الجنوبي، ثم دخلت الكبسولة الغلاف الجوي للأرض بسرعة تقارب 11.2 كم/ثانية، لتنفيذ عمليتي كبح هوائي قبل فتح المظلة على ارتفاع 10 كيلومترات والهبوط بسلام.

وأضافت الصحيفة إنه سيتم نقل الكبسولة جواً إلى بكين لاستخراج حاويات العينات القمرية، حيث ستقوم الإدارة الوطنية للفضاء بتسليمها رسمياً إلى نظام التطبيق الأرضي لإجراء التحليلات والدراسات اللازمة.

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