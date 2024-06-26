جواهر القاسمي تمنح 11 وساماً لقيادات مؤثرة في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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منحت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وسامي «العطاء المستمر» و«الأداء المتميز»، رفيعي المستوى لشخصيات لها بصمة مؤثرة في تطور العمل لدى المؤسسات المجتمعية التي ترأسها سموها، وذلك تقديراً لسنوات العطاء الممتدة في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة الأداء المؤسسي، التي عززت جودة حياة الأفراد في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشملت قائمة التكريم، الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة فن - منصة الاكتشاف الإعلامي، وعفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ومريم محمد الحمادي مدير عام مؤسسة القلب الكبير، وحنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وريم بن كرم مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة، وهنادي اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل، والدكتور عبد العزيز النومان وجاسم البلوشي عضوي مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وموزة بوهارون الشامسي نائب مدير ناشئة الشارقة، ومن المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، نالت الوسام صالحة السويدي المستشار المالي وهيفاء علي الرئيسي مدير مكتب الرئيس.

وتمنح الأوسمة بتوجيه من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي تقديراً للشخصيات المؤثرة في تطوير الخدمات المؤسسية للمجتمع، حيث يمنح وسام «العطاء المستمر» للشخصيات الداعمة لمسيرة منظومة مؤسسات سموها، عبر إدارة مشاريع مختلفة تخدم القطاعات الـ 4، التي تندرج تحتها المؤسسات.

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