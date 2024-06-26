«تنفيذي الشارقة» يستعرض المشروعات التنموية في الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

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عَقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

بحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بتنظيم العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية بمختلف القطاعات في الإمارة. واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لهيئة الوقاية والسلامة، الذي يتضمن الوحدات التنظيمية لإدارات وأقسام الهيئة، والتي ستسهم في تطوير ودعم سير العمل في الهيئة، وتحقيق أهدافها، وتنفيذ اختصاصاتها.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي التاسع عشر للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من يوم غد، على أن تستمر اللجان العامة في المجالس البلدية بتسيير أعمال المجالس البلدية المعنية في ما بين أدوار الانعقاد.

واطلع المجلس على تقرير إنجازات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» لعام 2023، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل منذ إنشاء المؤسسة حتى نهاية العام الماضي 40.7 مليون درهم، فيما تم تمويل 11 مشروعاً خلال العام الماضي، بقيمة 3.8 ملايين درهم، وبلغت قيمة الإعفاءات من الرسوم الحكومية 7.6 ملايين درهم، وسجلت المؤسسة 291 عضوية جديدة، انضمت للمشاريع المسجلة على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وتناول التقرير عدد الاستشارات التي قدمتها «رواد» لأعضائها منذ إنشائها، والتي بلغت 1742 استشارة قانونية وفنية ومالية، فيما وصل عدد المشاركين في البرامج التدريبية، وبرنامج الدبلوم المهني، إلى 8310 متدربين.

واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري للإمارة حول مشروع قانون بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ووجّه المجلس برفع المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لاستكمال دورته التشريعية.

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