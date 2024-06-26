قيادات شرطية: الانحراف المفاجئ والانشغال بغير الطريق والإرهاق أسباب رئيسة للحوادث

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكدت قيادات شرطية أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية لتجنب وقوع الحوادث، لافتين إلى أن دراسات عالمية أثبتت أن السائق يتحمل 85% من مسؤولية الحوادث لأسباب منها الانشغال بغير الطريق، والانحراف المفاجئ تحديداً، على الطرق الرئيسة والخارجية، وكذلك النوم أو الشعور بالإرهاق أثناء القيادة، مشددين على أن هذه الأسباب يمكن تفاديها في حال التزام قائدي المركبات بالأنظمة والتعليمات المرورية الصادرة عن الجهات المعنية.

حملات تفتيشية

وتحدث اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق العنوان ريزيدنس دبي مول، حول أهمية التعاون المجتمعي وصولاً إلى تحقيق الأمن على الطرقات، لافتاً إلى أن حملات تفتيشية على سلامة المركبات ستصاحب فعاليات الحملة التوعوية المرورية الموحدة الثالثة «صيف بلا حوادث 2024»، التي تم إطلاقها وتنظمها وزارة الداخلية تحت مظلة مجلس المرور الاتحادي، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الأمن والسلامة محاور أساسية في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة ولا سيما في قطاعي الأعمال والسياحة.

صمام أمان

وقال إن أكثر الفئات العمرية التي تسبب الحوادث وفقاً لإحصائيات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من عمر 18-41 سنة، مشدداً على أن الوعي المروري يمثل صمام أمان وأن الحملة هدفها الرئيس هو الوصول إلى كافة الفئات العمرية، والتأكيد على أهمية فحص المركبات وسلامة الإطارات بشكل دوري، مؤكداً أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بسلامة المركبات حفاظاً على الأرواح والممتلكات، معولاً في السياق ذاته على المساهمة المجتمعية ودورها الفعّال في إنجاح مقاصد الحملة بمختلف صورها وعلى كافة الأصعدة.

من جانبه، دعا العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في أعقاب إطلاق حملة «صيف بلا حوادث 2024» السائقين إلى الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات بفحص الإطارات، والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ، والحرص على استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، تجنباً لأي مخاطر تحدث نتيجة الضغط الحراري من ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

يشار إلى أن حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2024، تحت شعار «صيف بلا حوادث»، تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

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