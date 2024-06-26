المطالبة بتفعيل دور المجالس الشبابية وتطوير فعاليات المخيم الصيفي

المصدر: دبي – مريم العلي

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طالب المشاركون في جلسة العصف الذهني التي نظمتها مراكز الشباب بتفعيل دور المجالس الشبابية المحلية والمؤسسية وتطوير فعاليات المخيم الصيفي 2024.

شارك في الجلسة عدد كبير من الشباب من مختلف الفئات العمرية والخلفيات الثقافية، بهدف تبادل الأفكار وتطوير فعاليات المخيم الصيفي 2024، طرح المشاركون خلال هذه الجلسة مقترحات متنوعة تتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، وتناولوا طبيعة البرامج والأنشطة التفاعلية التي يمكن أن تسهم في استثمار طاقاتهم بشكل مثمر خلال فترة العطلة الصيفية.

وحدد المشاركون مجموعة من المخرجات المهمة التي شملت إثراء أجندة المخيم الصيفي بأنشطة نوعية وذات جودة عالية، وتفعيل دور الشركاء والمجالس الشبابية المحلية والمؤسسية، كما شددوا على أهمية إشراك الشباب من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات للمساهمة في تعزيز مسيرة الاستثمار في الإنسان وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وأدارت الجلسة بسمة الحبسي، رئيس مجلس شباب وزارة تنمية المجتمع، التي أعربت عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث، وقالت: «تشرفت اليوم بإدارة جلسات العصف الذهني 2024، اجتمعنا مع الشباب والعقول النيرة لبحث وتطوير أفضل الأفكار لتطوير برنامج المخيم الصيفي وأنشطته بنسخته الخامسة 2024، كان التفاعل مثمراً جداً، ونحن متحمسون لرؤية هذه الأفكار تتحول إلى واقع ملموس».

من جانبه، أكد حميد خلفان الكندي، نائب رئيس مجلس الشارقة للشباب، أهمية المناقشات التي دارت خلال الجلسة، وقال: «شاركنا اليوم في مناقشات الهوية الوطنية كمحور رئيسي من محاور المخيم الصيفي 2024، جمعنا أفكاراً رائعة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب في الدولة»، وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل على هذه الأفكار وتطبيقها عملياً في أقرب وقت ممكن».

كما شاركت منى الشحي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، بفعالية في الجلسة وأعربت عن أهمية مشاركة فريق الصحة وجودة الحياة في هذه الفعالية، وقالت: «قدمنا مقترحات وتبادلنا الآراء حول أسلوب الحياة وجودة الحياة والرياضة، والتي نعتقد أنها ستكون أدوات فعالة في استثمار الطاقات الشبابية وتحقيق نجاح المخيم الصيفي 2024» وأكدت على أن العمل الجماعي والتعاون بين الشباب من مختلف المناطق سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المخيم وتعزيز التجربة الشبابية.

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