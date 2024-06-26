«التقنية العليا»: طرح 33 برنامجاً جديداً بمختلف التخصصات العام المقبل

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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أعلنت كليات التقنية العليا استعدادها لطرح 33 برنامجاً جديداً للعام الأكاديمي المقبل على مستوى مساري البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، إضافة لمسار «الشهادات المهنية» الذي سيتم طرحه لأول مرة، كما تتوقع الكليات استقطاب أكثر من 5300 طالب وطالبة جدد للفصل الدراسي الأول من بينهم 3000 من الطلبة على مستوى الدبلوم، إضافة إلى استقطابها أكثر من 110 من الأكاديميين من جامعات عالمية عريقة استجابة للتوسع.

كما أعلنت تمكنها من العام 1990 وحتى 2020 من تخريج أكثر من 92 ألف خريج وخريجة مما يجعلها أكبر رافد لسوق العمل بالكوادر الوطنية.

وكشفت الكليات عن نتائج تطبيق «النموذج التعليمي الجديد» بعد مضي عام أكاديمي على إطلاقه وفق رؤية استراتيجية هدفت لتحقيق ركيزة «الشمولية» القائمة على التوسع في البرامج وتعزيز فرص الطلبة التعليمية وفق قدراتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل، وركيزة «التكاملية» القائمة على بناء الشراكات التي تعزز فرص تدريب الطلبة وتوظيفهم، حيث أشارت النتائج إلى نجاح الكليات في استقطاب أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة على مدار العام الأكاديمي «2023/2024» بعد توسعها في طرح 12 برنامجاً جديداً على مستوى الدبلوم المهني، وكذلك تمكّنها من تعزيز توظيف الخريجين بنسبة 75%، والنجاح في تنفيذ برنامج «التلمذة المهنية» الذي استفاد منه 6180 من طلبة الدبلوم والبكالوريوس.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقدته الكلية بحضور الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا في مقر الكليات بدبي، بمشاركة كل من: سمية الحوسني نائب مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل، والدكتور لوك فيربيرج الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية، وقيادات مجمع كليات التقنية العليا، كما حضر المؤتمر ممثلو وسائل الإعلام وعدد من الشركاء الاستراتيجيين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة من أصحاب المشاريع المتميزة، والذي تمحور حول إعلان أحدث المستجدات والمبادرات للعام الأكاديمي القادم، إضافة إلى الكشف عن نتائج تطبيق «النموذج التعليمي الجديد» بعد مضي عام أكاديمي على إطلاقه.

وأكد الدكتور العيان أن كليات التقنية تسير وفق رؤية واضحة ومستقبلية تهدف لإحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي بما يواكب الطموحات الوطنية ويتماشى مع الأجندة الاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أن كليات التقنية تمكنت من العام 1990 وحتى 2020 من تخريج أكثر من 92 ألف خريج وخريجة مما يجعلها أكبر رافد لسوق العمل بالكوادر الوطنية.

وأضاف إن الكليات مع تدشينها «النموذج التعليمي الجديد» العام 2023 انطلقت من سوق العمل واحتياجاته في مختلف القطاعات الحيوية، فأعلنت عن خطة لطرح ثلاثة مسارات دراسية للطلبة، حيث أضيف إلى مسار البكالوريوس التطبيقي، مسار الدبلوم المهني الذي خلق فرصاً جديدة لمئات الطلبة وفق قدراتهم وميولهم، واليوم تستعد الكليات لإضافة المسار الثالث «الشهادات المهنية» المرتبط بالمسرعات الوظيفية والذي سيزيد من خيارات الطلبة وفق احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور العيان أن الكليات نجحت العام الماضي في عقد اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية وخاصة لتعزيز فرص التدريب والتوظيف للطلبة والخريجين،وهو ما ساهم في توظيف 75 % من خريجي دفعة العام الماضي.

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بدورها أوضحت سمية الحوسني نائب مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل، أن العام الماضي شهد تطوير برنامج «الإعلام التطبيقي» الذي سيكون متاحاً للعام القادم 2024/2025 بتخصصي «بكالوريوس التصميم والإنتاج الإعلامي» و«بكالوريوس الإعلام الرقمي»، كما يجري العمل على تطوير (15) برنامجاً ليتم طرحها بما يواكب المستجدات في سوق العمل.

وقال الدكتور لوك فيربيرج الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية في الكليات، إن عملية طرح مسارات تعليمية جديدة تطلبت العمل على استقطاب المزيد من الكفاءات التي تتمتع بخبرات تطبيقية وفق أرقى المعايير من جامعات عالمية عريقة ومتخصصة في التعليم التطبيقي، حيث تم العام الماضي استقطاب (75) من الأكاديميين، واليوم استعداداً للعام القادم تم استقطاب أكثر من (110) أكاديميين استجابة للتوسع في البرامج وأعداد الطلبة.

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