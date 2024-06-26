"اكتفاء" تمنح "تتراباك" السويدية عقد تركيب خط التعبئة في مصنع "مليحة للألبان

المصدر: الشارقة - وام

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منحت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية عقد تركيب خط التعبئة في مصنع "مليحة للألبان" الذي يُعدُّ أحد حلول التعبئة والتغليف المستدامة والقابلة لإعادة التدوير لشركة تتراباك المتخصصة في مجال حلول تصنيع وتعبئة المواد الغذائية.

ويتمثل هذا التعاون في استخدام أحدث التقنيات في مجال حلول التعبئة والتغليف المستدامة التي توفرها الشركة واعتمادها في مصنع "مليحة للألبان"، المصنع الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة في مجال إنتاج الألبان الذي يعتمد الإنتاج العضوي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، لمنشأة الإنتاج الرئيسة لشركة تتراباك في لوند بالسويد لاستكشاف التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج الألبان وحلول التعبئة والتغليف المستدامة.

ووقع الجانبان اتفاقية لتجهيز المصنع وعمليات التوزيع حيث ستقوم شركة تتراباك بتوفير جميع التسهيلات اللازمة من البخار والهواء والمياه المبردة والمعالجة التي تحتاج إليها معدات المعالجة وآلات التعبئة في مصنع "مليحة للألبان" بقيمة 8 ملايين دولار وإتفاقية أخرى لاعتماد عبوات تتراتوب المبتكرة والقابلة لإعادة التدوير لجميع منتجات الألبان بقيمة 3.5 مليون دولار.

وتسلط الزيارة الضوء على القدرات الشاملة والمتكاملة التي توفرها تتراباك لدعم الإنتاج المستدام للألبان، التي تشمل تجهيز منشأة الإنتاج بأحدث معدات المعالجة وصولا إلى خطوط التعبئة المستدامة وتوفير الدعم لخدمات ما بعد البيع عبر سلسلة التوريد.

وتعكس هذه الشراكة جهود حكومة الشارقة التي تتمحور حول إنشاء مصنع ألبان عضوية بالكامل، ومصنع يستخدم العبوات الكرتونية الخاصة بالتغليف، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الحفاظ على البيئة ويعزز الاستدامة.

تقنيات

وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي: “متحمسون لهذه الشراكة مع واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال حلول تصنيع وتعبئة الأغذية والمشروبات، حيث تتوافق تقنيات تتراباك المتطورة والتزامها بالاستدامة بشكل مثالي مع رؤيتنا لتوفير منتجات الألبان العضوية والمحلية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لكلا الجانبين”.

وأضاف: "نحن على ثقة أنه من خلال الحلول التكنولوجية لعمليات المعالجة والتعبئة المتقدمة ستتاح أمامنا الفرصة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية المعززة، والحد من التأثير البيئي والجودة الفائقة لمنتجاتنا لتقديم أفضل المنتجات لعملائنا إلى جانب الإسهام في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة في بناء شركة محلية قوية تعطي الأولوية للإنتاج العضوي والاستدامة وتحقق أعلى معايير الجودة العالمية.

من جانبه، قال نيلز هوجارد مدير عام شركة تتراباك المنطقة العربية "يشرفنا أن نكون الشريك الذي تم اختياره من قبل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة و"اكتفاء"، لتطوير مصنع "مليحة للألبان"، الذي يُعد الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى تركيزه على الإنتاج العضوي والاستدامة".

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