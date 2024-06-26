مشاريع «كهرباء دبي» تدعم أهداف الحياد المناخي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تمكَّنت هيئة كهرباء ومياه دبي، من ترسيخ مكانتها كدعامة أساسية في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي ظل الرؤى والتوجيهات الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أطلقت الهيئة العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة، التي تعكس التزامها الراسخ بمبادئ الاستدامة والابتكار.

ويعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، جزءاً أساسياً من استراتيجية الهيئة للاستدامة، فضلاً عن دوره الجوهري في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع أكثر من 5,000 ميغاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تزيد على 50 مليار درهم. ويسهم المجمع بقدرته الإنتاجية الحالية، التي وصلت إلى 2,860 ميغاوات، بشكل ملموس في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

الهيدروجين الأخضر

وإلى جانب التقدم في مشاريع الطاقة الشمسية، تؤدي هيئة كهرباء ومياه دبي، دوراً ريادياً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث نفذت مشروع الهيدروجين الأخضر في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

ويهدف المشروع إلى استكشاف آفاق استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة، وجرى تصميم وبناء المحطة التجريبية، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية، ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك إنتاج الكهرباء والتنقل.

ويضاف إلى مشاريع الهيئة المبتكرة، المحطة الكهرومائية في حتا، بتقنية الطاقة المائية المخزنة، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. وتعمل المحطة على تحسين كفاءة تخزين الطاقة، والاستجابة السريعة للطلب على الكهرباء، حيث ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميغاوات، بسعة تخزينية 1,500 ميغاوات ساعة. ويعكس هذا المشروع، إلى جانب مشاريع الهيئة المتنوعة في مجال الطاقة المتجددة، دور الهيئة الرائد في دعم تحول الطاقة في دولة الإمارات.

ولا يقتصر التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستدامة على مشاريع إنتاج الطاقة، حيث نفذت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة تحلية المياه، والحد من الانبعاثات الكربونية، ونجحت في تعزيز كفاءة عمليات إنتاج المياه، من خلال اعتماد تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه. وأدّت جهود الهيئة في هذا الإطار، إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج الرئيسة إلى نحو 90 %، وهي من أفضل المستويات العالمية.

وتواصل مشاريع ومبادرات الهيئة المبتكرة، تحقيق المزيد من النتائج المتميزة، التي تدعم رؤيتها في مجال الاستدامة. وسلَّط أحدث تقرير لـ «براند فاينانس»، الضوء على إنجازات الهيئة في هذا المجال، مؤكداً اكتسابها الموقع الأول على مستوى الدولة في الاستدامة، فضلاً عن احتلالها المركز الأول بين المؤسسات الخدماتية الإماراتية في القيمة العامة للعلامة التجارية. وتعكس هذه الإنجازات، حضور الهيئة الراسخ في السوق، والتزامها بالتميز والاستدامة. وأضاف التقرير أن قيمة العلامة التجارية للهيئة ارتفعت 3 % منذ طرحها في سوق دبي المالي.

مبادرات استراتيجية

تأتي مبادرات الهيئة الاستراتيجية، تزامناً مع أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة، وتسهم الهيئة من خلال توظيف التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة، بشكل ملموس في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والبيئية لإمارة دبي، فضلاً عن كونها باتت نموذجاً تحتذي به المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم. وتواصل الهيئة اعتماد منهجية استباقية في تبنّي الطاقة النظيفة والحلول المبتكرة، بما يؤكد التزامها ببناء مستقبل مستدام، وتعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

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