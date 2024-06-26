خفض 25 مليون طن من الانبعاثات في أبوظبي بحلول 2027

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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كشفت استراتيجية التغير المناخي في أبوظبي 2023 - 2027، أن خفض الانبعاثات بنسبة 22 % بحلول عام 2027 سيسهم بشكل كبير في خفض انبعاثات القطاعات الأربعة الرئيسية المتمثلة في الكهرباء والمياه، والنقل والصناعة، والنفط، والغاز، عطفاً على خفض في انبعاثات قطاعات أخرى كالزراعة والنفايات.

وأشار التحليل البيئي الخاص بالاستراتيجية إلى أن الجهات المعنية حددت نسبة الخفض في قطاعاتها، وبموجب ذلك سوف يتم خفض أكثر من 25 مليون طن من الانبعاثات خلال أربع سنوات، عن إجمالي الانبعاثات المسجلة في العام 2016، وذلك من خلال الخفض بنسبة 41 % في قطاع الكهرباء والمياه أي ما يعادل نحو 16.5 مليون طن من الانبعاثات سنوياً، وخفض 10 % في قطاع النقل أي ما يعادل مليوني طن من الانبعاثات سنوياً، فضلاً عن خفض 41 % في قطاع النفايات أي ما يعادل نحو مليوني طن من الانبعاثات سنوياً، وخفض 20 % في قطاع الزراعة أي ما يعادل نحو 519 ألف طن من الانبعاثات سنوياً.

استراتيجية

وتهدف الاستراتيجية بموازاة خفـض الانبعاثـات مـن القطاعـات الرئيسية، إلى إزالة انبعاثـات الغـازات الدفيئة لموازنـة الانبعاثـات المتبقيـة مـن خلال مصـارف الكربـون الطبيعيـة والاصطناعيـة بنسـبة 3 % أي مـا يـوازي نحـو 4 ملايين طـن مـن انبعاثـات ثانـي أكسيد الكربـون سنوياً.

وفي سياق متصل، تتضمن مسارات الصفر الصافي التي تجريها وزارة التغير المناخي والبيئة لعام 2022 دراسة العوائد البيئية، والتي تشير إلى أن خفـض الغـازات الدفيئة له فوائد مهمـة علـى جـودة الهـواء، إذ يوضـح تقرير الهيئة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغيـر المنـاخ أنه مـع وجـود سياسـات مناخيـة صارمـة، مـن المتوقـع أن يتجـاوز الانخفـاض بشـكل طفيـف 50 % مـن الكربـون الأسـود، وحوالـي 75 % مـن ثانـي أكسيد الكبريـت، لمـا لـه من فوائد مشـتركة كبيـرة علـى التأثير علـى النظـام البيئي، وكفايـة المـوارد ومرونـة نظـام الطاقـة، كما أجرت مبـادرة أبوظبي العالميـة للبيانـات البيئية تقييماً في عام 2015 يوضح الفوائد المشـتركة للتخفيـف مـن غـازات الاحتبـاس الحـراري، كما يؤدي خفـض الانبعاثـات المرتبـط بتنفيـذ جميـع السياسـات فـي مجـالات الطاقـة والميـاه والنقـل والصناعـة، إلى انخفـاض حـاد فـي متوسـط معـدل النمـو السـنوي للانبعاثـات.

26 جهة

وتركز استراتيجية التغير المناخي في أبوظبي 2023 - 2027 علـى الحـد مـن انبعاثـات الغـازات الدفيئة والتكيـف مـع آثار التغيـر المناخـي علـى مسـتوى إمارة أبوظبي، وتشـرف علـى إعدادها هيئة البيئة - أبوظبي نيابـة عـن حكومـة الإمـارة، وذلـك من خلال التشـاور والتنسـيق والتعـاون مـع الجهـات الحكوميـة والقطـاع الخـاص ومراكـز البحـث العلمـي، حيث تضم فريق عمل «التغير المناخي» ويضم 26 جهة، كما يشـمل نطـاق الاسـتراتيجية ثلاثة محـاور رئيسية وهي التكيف مع التغير المناخي، والتخفيف من التغير المناخي، والتنويع الاقتصادي من خلال حلول مبتكرة ومنخفضة الكربون.

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