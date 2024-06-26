«الوطني» يواصل مناقشة سياسة الحكومة بشأن الوقف وأموال الزكاة

المصدر: دبي - البيان

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واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، بحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور محمد سليمان البلوشي من صندوق الزكاة.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي ضمن محوري: إدارة واستدامة الوقف، وأثر استدامة أموال الزكاة على جودة الحياة.

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