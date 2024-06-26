شرطة دبي تطلق الدورات الصيفية للطلبة الاثنين المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن انطلاق البرنامج الصيفي الطلابي 2024 يوم الاثنين المقبل، والذي يقام تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، والذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وعدد من الجهات الخارجية بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة طلابية عريضة تشمل العديد من الجنسيات والأعمار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في أكاديمية شرطة دبي، بحضور اللواء عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والدكتورة حصة الكعبي، رئيس وحدة حماية الطفل في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وأولياء الأمور، وعدد من الطلبة.

وأكد اللواء عيد حارب، خلال المؤتمر اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي بهدف استثمار أوقات الطلبة الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة تخلق لديه روح الفداء والشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه.

وقال إن عملية بناء شخصية الطالب تتطلب تضافر جميع الجهود من كل المؤسسات وفق أسس علمية قادرة على صنع جيل جديد من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة في كل المؤسسات الحكومية والخاصة.

36 مركزاً تدريبياً

وأوضح اللواء عيد حارب، أن مركز حماية الدولي بدأ نشاطه الطلابي في العام 2018 بـ 9 مراكز تدريب، وارتفع العدد إلى 10 مراكز تدريبية و26 مركزاً مسانداً في العام 2023، كما وصل عدد الجنسيات التي سجلت بالبرامج الموسمية الطلابية خلال العام 2018 إلى 20 جنسية، وبلغ مجموع الجنسيات 190 جنسية في ختام فعاليات الـ 2023.

جهود

وتطرق العقيد عبد الرحمن المعمري، إلى جهود مركز حماية الدولي خلال الـ 6 أعوام الماضية، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 500 ألف طالب وطالبة، وعدد المستفيدين من برامج التوعية الإلكترونية، أكثر من 37 ألف طالب وطالبة، وذلك من خلال 177 برنامجاً وفعالية.

وعلى صعيد محاضرات برنامج «وعيك حماية» خلال العام الدراسي 2023 / 2024 استفاد من فعاليات المركز 14.743 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية، وذلك من خلال تنفيذ 104 برامج، وأما فيما يتعلق بالمدارس الخاصة الذي تتبع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي فقد استفاد من محاضرات المركز 24.162 طالباً وطالبة، وذلك من خلال تنفيذ 70 برنامجاً.

وأوضح العقيد المعمري أن الدورات الصيفية أو الشتوية التي تنظمها شرطة دبي للطلاب أدت إلى خفض الأخطاء المسلكية للطلبة بنسبة 82 % خلال العام 2023، واشتملت تلك الأخطاء المسلكية، على العديد من السلوكيات مثل التدخين، والاعتداء الجسدي من دون حدوث إصابة، والتنمر، وغيرها.

برامج جديدة

واستعرض الملازم أول خليل ميرزا، رئيس قسم البرامج الطلابية في مركز حماية الدولي، البرامج والدورات الصيفية المتنوعة والتي تلبي كل رغبات الطلبة، حيث تم إدراج برامج جديدة للدورات الصيفية خلال هذا العام كدورة «المتحري الواعد»، و«ضابط المستقبل»، و«الرماية» و«السباحة»، بالإضافة إلى الدورات الأخرى، إلى جانب تنفيذ الزيارات الميدانية المعرفية المتنوعة، مشيراً إلى أن الدورات ستوزع على 9 مراكز تدريبية موزعة في ديرة وبر دبي ومنطقة حتا.

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