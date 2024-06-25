الإمارات.. انخفاض في درجات الحرارة على السواحل غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل، يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 03:30 والجزر الأول عند الساعة 10:36 والثاني عند الساعة 21:16 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والثاني عند الساعة 00:42 والجزر الأول عند الساعة 19:20 والثاني عند الساعة 07:04 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 31 75 20

دبي 42 30 75 35

الشارقة 42 30 80 35

عجمان 43 30 70 20

أم القيوين 43 29 70 25

رأس الخيمة 44 28 70 30

الفجيرة 39 32 90 35

العـين 48 31 30 15

ليوا 48 28 35 15

الرويس 43 27 40 15

السلع 45 28 45 15

دلـمـا 39 29 65 20

طنب الكبرى 40 31 90 30

طنب الصغرى 40 31 90 30

أبو موسى 40 31 90 30

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