رئيس الدولة يهنئ شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار تشانغ آه-6 إلى الأرض

المصدر:
  • البيان
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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الصيني شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار تشانغ آه-6  إلى الأرض  بعد إنجاز مهمته العلمية بنجاح على سطح الجانب الخفي للقمر.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ صديقي شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار (تشانغ آه-6) إلى الأرض بعد إنجاز مهمته العلمية بنجاح على سطح الجانب الخفي للقمر، متمنياً للصين مزيداً من الإنجازات لخدمة العلم والبشرية".

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