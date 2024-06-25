138 ألفاً استفادوا من أضاحي «دبي الخيرية» هذا العام

المصدر: دبي: رامي عايش

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أعلنت جمعية دبي الخيرية، أن حملة الأضاحي هذا العام نجحت في تحقيق استفادة ما يزيد على 138 ألف شخص داخل الدولة وخارجها، من خلال توفير لحوم الأضاحي، وكسوة واحتياجات العيد للأيتام وأطفال الأسر المتعففة، بالإضافة إلى حزمة من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخرى، بواقع 23400 مستفيد داخل الدولة، و115 ألف مستفيد في 7 دول حول العالم.

وعبّر أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، عن امتنانه لجميع من ساهم وشارك وشجع وتفاعل مع حملة الأضاحي هذا العام، مشيداً في الوقت نفسه بالمتبرعين سفراء الخير، وبجهود فرق العمل بالجمعية، وبالإدارة التي وضعت خططاً مدروسة، وفعلت الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإنجازها، حيث كان هذا التعاون على الخير، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الحملة.

وقال أحمد السويدي: «انطلاقاً من تعزيز مبدأ التكافل والتراحم، واتباع السنة النبوية بتطبيق شعيرة الأضحية المباركة، وتلبية احتياجات الأسر المتعففة والشرائح المجتمعية الأقل حظاً، تم ذبح 700 أضحية داخل الدولة، استفاد من لحومها 7 آلاف شخص. وفي يوم عرفة المبارك، وزعت دبي الخيرية 16 ألف وجبة إفطار في مناطق متفرقة من إمارة دبي، بهدف إدخال السرور والسعادة على قلوب الصائمين في هذا اليوم المبارك».

وذكر المدير التنفيذي أنه تم توسيع دائرة الحالات المستحقة داخل الدولة وخارجها، بما يدخل البهجة في نفوسهم، لافتاً إلى أن الجمعية وزعت 5750 أضحية، وصلت لأكثر عن 115 ألف مستفيد في 7 دول حول العالم، نيابة عن المحسنين والراغبين في أداء شعيرة الأضحية هذا العام، الذين فوضوا الجمعية في توزيع لحوم أضاحيهم على المستحقين.

وأشار إلى أن مبادرة «كسوة يتيم»، وما تقدمه من كسوة العيد والعيدية ضمن حملة الأضاحي هذا العام، وهي جزء من المشاريع التي تنفذها «دبي الخيرية»، انطلاقاً من حرصها على إسعاد الأيتام وأسرهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، حيث تم توزيع كوبونات بقيمة 500 درهم لكل يتيم من الأيتام الذين تكفلهم الجمعية داخل الدولة، لشراء كسوة العيد، بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي، كما تم صرف 316 ألف درهم كمستحقات مالية دورية للأيتام خلال هذه الأيام المباركة.

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