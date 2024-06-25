حاكم الشارقة يعتمد 3 شعارات جديدة لبلديات مدن المنطقة الشرقية

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 3 شعارات جديدة لبلديات مدن المنطقة الشرقية للإمارة، المتمثلة في بلديات «كلباء – خورفكان – دبا الحصن»، حيث جاء اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

ووجه سموه بذات البرنامج، دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، لتوفير قطع أراضٍ لإنشاء حدائق داخل جميع أحياء المنطقة الوسطى للإمارة، على أن تبدأ دائرة الأشغال العامة بتشييد حديقة في منطقة «طوي فاطمة» أولاً.

تغيير اسم

كما وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الشؤون الإسلامية بتغيير اسم مسجد حي القلعة في كلباء إلى اسم مسجد خور كلباء.

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