المرحلة 2 لثاني دراسة ضمن «الإمارات لمحاكاة الفضاء» تكتمل اليوم

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن المرحلة الثانية من ثاني دراسة ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء تكتمل اليوم، حيث ينهي الدكتور شريف الرميثي، عضو طاقم المحاكاة فترة العزل في مجمع أبحاث محاكاة مهمات الاستكشاف البشرية «هيرا» في مركز جونسون للفضاء بوكالة «ناسا» بمدينة هيوستن الأمريكية، والتي استمرت على مدار 45 يوماً قام خلالها برفقة زملائه جيسون لي، وستيفاني نافارو، وبايومي ويجيسيكارا، بإجراء البحوث العلمية وتنفيذ مهام تشغيلية طوال محاكاة مهمتهم إلى الكوكب الأحمر، بما في ذلك «المشي» على سطح المريخ باستخدام الواقع الافتراضي.

بيانات خاصة

وأوضح المركز أن الطاقم سيبقى داخل مركز جونسون للفضاء لمدة 7 أيام بعد الخروج من كبسولة العزل لتزويد علماء ناسا بالبيانات الخاصة بالدراسة، والتي قام بها الرميثي برفقة زملائه والتي بدأت 11 مايو الماضي في تمام الثانية صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، 10 مايو في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مدينة تكساس في ولاية تكساس.

وكان الرميثي قد أجرى برفقة أفراد الطاقم العديد من الأبحاث والدراسات المقررة وفق المرحلة الثانية منها دراسة لصخور الكوكب الأحمر، لفهم كيفية تكيف أفراد الطاقم مع العزلة والحبس وظروف العمل التي يواجهها الرواد، خلال مهام رحلات الفضاء المستقبلية في مساحات محدودة، وهو ما يساعدهم مستقبلاً على تطوير مهاراتهم بالملاحة الفضائية، إلى جانب إنجاز التدريبات المتعلقة بكيفية التعامل مع التأخيرات المتزايدة في الاتصالات والتي تصل إلى 5 دقائق مع مركز التحكم في المهمة أثناء اقترابهم من المريخ.

استكشاف الفضاء

وتشكل ثاني دراسة، ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء خطوة استراتيجية، تمثل جزءاً مهماً من رؤية الدولة لاستكشاف الفضاء، وتجمع هذه المهمة التي تقام على أربع مراحل بين البحث العلمي والتعاون الدولي مع وكالة ناسا، وتهدف إلى تعميق فهم البشرية للتحديات الفسيولوجية والنفسية للمهام طويلة الأمد إلى الفضاء، وسيتم فيها إجراء 18 دراسة حول صحة الإنسان خلال المراحل الأربع للدراسة التي تمتد كل منها 45 يوماً.

وتركز التجارب على تقييم الاستجابات الفسيولوجية والسلوكية والنفسية لأفراد الطاقم في بيئة مشابهة لما سيواجهه رواد الفضاء في رحلة إلى المريخ، 7 من هذه الدراسات هي بالتعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الأوروبية، و6 دراسات في مجالات متنوعة تعود لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والجامعة الأمريكية في الشارقة.

وتأتي ثاني دراسة في برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء لمركز محمد بن راشد للفضاء، بعد انتهاء أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء بنجاح وخروج رائد محاكاة الفضاء صالح العامري، بعد ثمانية أشهر من العزلة، من المجمع الأرضي بمعهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو في العام 2022.

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