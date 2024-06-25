حاكم أم القيوين: الإمارات تحفز المواطن كونه أحد أعمدة التطور الحضاري

المصدر: أم القيوين - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في الديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي العهد، النقيب الدكتور راشد عبدالله المرزوقي، بمناسبة حصوله على الدكتوراه في البحث الجنائي من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

وهنأ سموه الدكتور المرزوقي، معرباً عن سعادته بتزايد أعداد المواطنين من ناحية التحصيل العلمي العالي، نتيجة للاستثمار الدائم في أفراد المجتمع، حيث تسعى حكومة دولة الإمارات على الدوام لتحفيز المواطن كونه أحد أعمدة التطور الحضاري بالدولة.

ووجه النقيب الدكتور المرزوقي الشكر لسموه على الاستقبال، ودعم سموه الدائم لأبناء الإمارة من حملة الشهادات العليا، وتوجيههم بمواصلة مسيرة العلم والمعرفة.

وحصل النقيب الدكتور راشد عبدالله المرزوقي على المركز الأول على الدفعة في التحصيل الأكاديمي بمعدل 3.69، وحصوله أيضاً على أعلى درجة في المناقشة للرسالة العلمية على مستوى الدفعات السابقة لطلبة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بإجمالي 89 %. حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين.

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