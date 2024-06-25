شرطة أبوظبي تفوز بجائزة «التميز» بالجودة

المصدر: أبوظبي - البيان

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فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة التميز العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وتعد بهذا أول مؤسسة شرطية تحصل على هذه الجائزة المرموقة دولياً بتصنيف 7 ماسات، وهي أرفع جائزة في التميز المؤسسي على مستوى العالم.

وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً لمسيرة عطاء وريادة وتميز بذلت فيها جميع القطاعات الشرطية الجهود المتواصلة، مثمناً دعم القيادة الرشيدة وتوجهاتها التي قادت شرطة أبوظبي إلى هذا النجاح.

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، إن حصول شرطة أبوظبي على جائزة التميز العالمية للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة يعكس استثمار شرطة أبوظبي في التحسين والتطوير المستمر وتبني الممارسات العالمية الرائدة.

وتسلم الجائزة اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد خالد عبدالله خوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، من راسل لونغمير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، خلال حفل ملتقى المؤسسة لعام 2024 بمدينة إسطنبول التركية.

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