«تراحم الخيرية» تعالج 30 مريضاً بمليوني درهم في 10 أيام

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، أنها وفرت العلاج والرعاية الطبية والجراحية اللازمة لنحو 30 مريضاً خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة فقط، بتكلفة بلغت مليوني درهم بالتعاون مع المحسنين من خلال برنامج «الناس للناس» الذي يذاع عبر إذاعة دبي على تردد 93 اف ام يومياً، من تقديم يوسف الحمادي، ومحمد الملا نائب المدير العام للمؤسسة، حيث يتم عرض الحالات المرضية يومياً وتشخيصها الطبي واحتياجاتها العلاجية.

وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام للمؤسسة: «نجحت المؤسسة بفضل الله في تحقيق ضعفي عدد المرضى المستهدف خلال حملة أيام ذي الحج العشرة الأولى، ووصولنا إلى نتائج متميزة جداً لمشروع علاج منذ بداية العام، حيث بلغ عدد المستفيدين 1375 مريضاً».

وأضاف: «تعد المشاريع التي تتعلق بالآلام والمرض من أسمى المشاريع الإنسانية التي نمنحها الأولوية لتخفيف الألم وإعادة الحياة الطبيعية مرة أخرى للمرضى من خلال برنامج «الناس للناس».

وأشار إلى البرنامج الإذاعي في جمع التبرعات وتخصيصها فقط لدعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل أو علاج الحالات المرضية الحرجة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات التي يحتاجها مرضى الأمراض المستعصية».

وذكر أنه خلال السنوات الماضية تم علاج حالات كثيرة عن طريق «الناس للناس»، وتنوعت المساعدات ما بين عمليات جراحية، توفير أجهزة طبية، جلسات غسيل كلوي، جلسات كيماوي، توفير أدوية لذوي الأمراض المناعية، زراعة كبد، بالإضافة إلى تسديد ديون عدد من الغارمين.

وأفاد أن «الناس للناس» يعرض الحالات الحرجة لمرضى معسرين وأكثر اضطراراً وحاجة للعلاج العاجل أو لعمليات جراحية أو أدوية باهظة الثمن.

ودعا المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية بدبي، المحسنين الكرام من أهل الخير للتبرع لهذه الحالات لتعزيز النمو الإنساني والتكافل المجتمعي بين المواطنين والمقيمين داخل الدولة.

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