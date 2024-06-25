أبوظبي تطلق «جوائز القطاع الثالث» للاحتفاء بالمساهمات المجتمعية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، جوائز القطاع الثالث، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، حيث يلعب القطاع الثالث دوراً محورياً في العملية التنموية في الإمارة، من خلال تكامل العمل بين جميع القطاعات ذات الصلة، عبر تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف كافة القطاعات، بما يعزز المشهد التنموي المستدام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، نظمته الدائرة في مقرها، أمس، بحضور ممثلين من الجهات الاجتماعية والشركاء، إضافة إلى لفيف من ممثلي وسائل الإعلام.

محاور رئيسية

وتتضمن الجوائز 4 محاور رئيسة، تشمل مؤسسات النفع العام، والشركات ذات الهدف الاجتماعي، ومساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات، إضافة إلى العمل التطوعي.

ويندرج ضمن محور «مؤسسات القطاع الثالث» كل من جائزة أفضل مؤسسة نفع عام لعام 2024، وجائزة مؤسسة النفع العام الأكثر تأثيراً لعام 2024، وأما بالنسبة إلى محور «الشركات ذات الهدف الاجتماعي»، فيتضمن جائزتي أفضل شركة ذات الهدف الاجتماعي لعام 2024، والشركة ذات الهدف الاجتماعي الأكثر تأثيراً لعام 2024. وأما محور «العمل التطوعي»، فيتضمن جائزة أفضل فريق تطوعي لعام 2024، فيما يندرج ضمن فئة المسؤولية المجتمعية للشركات، جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية لعام 2024.

وتهدف جوائز القطاع الثالث إلى الاحتفاء بالجهود والمساهمات التي تبذلها مؤسسات القطاع الثالث المرخصة في إمارة أبوظبي، وتكريم وتحفيز العاملين في هذه المؤسسات، كما تجسد الجوائز حرص الدائرة والشركاء على تعزيز الثقة بمؤسسات القطاع الثالث، ودورها في تحقيق الأثر الاجتماعي لكافة شرائح المجتمع.

وأكد محمد البلوشي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، «تأتي جوائز القطاع الثالث في دورتها الافتتاحية، لتكون منصة تسلّط الضوء على الجهود التي تبذلها مؤسسات النفع العام، والشركات ذات الهدف الاجتماعي، والقطاع الخاص، عبر المساهمات المجتمعية، وبرامج المسؤولية المجتمعية للشركات، علاوة على الفرق التطوعية، لتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي لكافة فئات المجتمع».

وستقوم الدائرة بتنظيم ورش تعريفية وتوعوية، تستهدف المؤسسات والفرق التطوعية التي تندرج ضمن منظومة القطاع الثالث في إمارة أبوظبي، للتعريف بشروط المسابقة، وأهلية المشاركة من عدمها، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات المؤسسات المرخصة في الإمارة.

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