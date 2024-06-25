«صحة دبي» تستشرف مستقبل الرعاية الصحية للعام 2030

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة الصحة في دبي ورشة عمل حوارية تفاعلية لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية للعام 2030، وتعزيز مكانة الإمارة وزيادة قدراتها التنافسية على الساحة الصحية الدولية، والتخطيط لتلبية الاحتياجات المتنامية على الخدمات الصحية، وتوفيرها بجودة عالية، تفوق توقعات جميع سكان دبي والزائرين والباحثين عن الرفاه الصحي من داخل الدولة وخارجها.

شارك في الورشة نخبة، محلية ودولية، من قادة المؤسسات الصحية وصناع القرار والمخططين وراسمي السياسات والمتخصصين، وتحولت الورشة إلى حلقات تفاعلية نشطة وثرية بمجموعة متكاملة من الأفكار المبتكرة، التي ارتكزت على كيفية الارتقاء بمستوى وكفاءة منظومة الرعاية الصحية في دبي، بما يتناسب مع التحولات السريعة والمذهلة التي تشهدها الإمارة نحو المستقبل.

ولدى افتتاحه أعمال الورشة قال عوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن دبي تُعد واحدة من أسرع مدن العالم نمواً، وأن لذلك استحقاقاته في امتلاكها لمنظومة متكاملة وشاملة وأكثر تقدماً للرعاية الصحية، وأن هذا ما نخطط له ونعمل على تحقيقه من خلال حزمة من المشروعات والمبادرات والبرامج التطويرية.

وأوضح أن التخطيط الاستراتيجي في الهيئة وإن كان يقوم على التحليل الجيد للواقع والقراءة الدقيقة للمستقبل، فإنه يعتمد أيضاً على التفاعل المتواصل مع المجتمع لدراسة احتياجاته المستقبلية بالشكل الأمثل، ويعتمد كذلك على التفاعل مع نخب العلماء والخبراء والمتخصصين، والاطلاع على تجارب المؤسسات الصحية العالمية الناجحة، وتبادل الخبرات، مؤكداً أن كل ذلك يمثل حزمة الأدوات، التي تعتمد عليها الهيئة في عمليات التخطيط ورسم السياسات والتنفيذ.

وقال الكتبي: في ضوء ذلك، تحرص هيئة الصحة بدبي على بناء العلاقات وتوثيق الشراكات مع المؤسسات الصحية الكبرى داخل الإمارات وخارجها، كما تحرص كذلك وتعمل على الاستفادة من الخبرات والكفاءات، في مثل هذه اللقاءات وورش العمل التفاعلية التي تنظمها بشكل دوري ومستمر.

كما أعرب عن تقديره الشخصي وتقدير هيئة الصحة بدبي، لجميع الحضور، لحرصهم على المشاركة في أعمال الورشة، مؤكداً أن هذا التجمع، ومع وجود هذا المستوى من المسؤولين والخبراء، يُعد فرصة مهمة للخروج بأفكار مبتكرة قابلة للتنفيذ.

من جانبها أفادت فاطمة عباس، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في الهيئة، بأن حلقات النقاش ركزت على أربعة محاور رئيسية شملت: الاستخدام الأمثل والكفء لسعة خدمات الرعاية الصحية الحالية في إمارة دبي، وإيجاد الحلول المبتكرة لدعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية، للتوسع في تقديم الخدمات في المناطق ذات الحاجة بالإمارة، وسد الشواغر في الكوادر الطبية المطلوبة.

كما شملت تخطيط وتعزيز الخدمات الصحية، لتتوافق مع متطلبات السياحة الصحية، وجذب المزيد من قاصدي السياحة الصحية في الإمارة، إضافة إلى الخطط المبتكرة لإنشاء مراكز للرعاية الصحية المتميزة في دبي.

وأكدت الدكتورة ناهد منصف، مديرة إدارة الاستراتيجية والحوكمة في الهيئة، أن جلسات الحوار كانت مثمرة، ونتج عنها العديد من الحلول المبتكرة على مستوى المحاور الأربعة، التي تم مناقشتها من قبل المدراء التنفيذيين والخبراء المحليين والدوليين. وقالت إن الهيئة ستعمل على الاستفادة من أفضل الحلول التي تم طرحها، بما يتماشى مع الخطط التطويرية وأهدافها الاستراتيجية.

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