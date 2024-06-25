الاتحاد للماء والكهرباء تنظم زيارة لمنشآت «ظفير للتكنولوجيا»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت «الاتحاد للماء والكهرباء» زيارة ميدانية لمنتسبي برنامجها التدريبي «الاتحاد للخريجين الجدد»، إلى المقر الرئيسي لشريكها الاستراتيجي «ظفير للتكنولوجيا» في أبوظبي، أحد كبار مقاولي خدمات الهندسة والإنشاءات في المنطقة.

وتضمنت الزيارة أيضاً حضور جلسة تدريبية في مصنع «جندال» التابع للشركة، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الاتحاد للماء والكهرباء بتمكين الجيل القادم من المهندسين، من خلال توفير التدريب العملي اللازم لهم.

واشتملت الزيارة على تدريب نظري وميداني، وتعرّف المتدربون على المشاريع الجارية لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، بما تتضمنه من عمليات مختلفة كعملية تصنيع الأنابيب.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: «نركز في صميم عملنا على بناء مستقبل مستدام، وهذا لا شك يبدأ من العنصر البشري. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بأهداف التنمية المستدامة ودعم الكوادر الوطنية في الدولة، حيث نسعى إلى رعاية المواهب الشابة، وتطويرها، والاستثمار فيها لبناء قوى عاملة وطنية متمرسة، تدعم الخدمات الحيوية التي نوفرها للمجتمع».

يذكر أن برنامج «الاتحاد للخريجين الجدد»، هو حلقة وصل رئيسية بين التعليم الأكاديمي والعمل المهني للخريجين الجدد، حيث يمنحهم فرصة اكتساب الخبرات والمهارات الضرورية لممارسة العمل الحقيقي على أرض الواقع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز