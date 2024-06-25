«الإمارات للبيئة» تحتفل بالفائزين في مسابقة «الفن من النفايات»

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مجموعة عمل الإمارات للبيئة للمرة الأولى بالفائزين في مسابقة «الفن من النفايات»، التي حققت نجاحاً باهراً، حيث شهدت مشاركة حماسية لأكثر من 300 طالب وطالبة من 50 مدرسة صمموا 102 مشروع بما في ذلك المؤسسات التي تخدم الطلاب ذوي الهمم.

وللاحتفاء بالفائزين، نظمت المجموعة حفل تكريم في مجمع دبي للمعرفة، تضمن عرض المشاريع المميزة للمدارس الفائزة، حيث يحمل كل موضوع رسالة بيئية قوية.

وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس المجموعة في كلمتها الافتتاحية إن مسابقة الفن من النفايات مبادرة رائدة للمجموعة، تقف بمثابة شهادة على التزامنا بالتثقيف البيئي والإشراف عليه، ومن خلال هذه المنصة المبتكرة، يكتسب الطلبة رؤى قيمة حول تأثير خياراتهم على البيئة، وتعزيز فهم أعمق للقضايا البيئية وتعزيز تطوير المهارات الأساسية لمعالجتها.

وتابعت: تمحورت مسابقة هذا العام حول 3 مشاريع جذابة مصممة لمختلف الفئات العمرية، حيث شملت «وحدة إضاءة» للطلبة من عمر 9 إلى 11 سنة، و«إنسان آلي» للطلبة من عمر 12 إلى 14 سنة، إضافة «أثاث الحدائق» للطلبة من عمر 15 إلى 17 سنة.

وأكدت المرعشي أهمية مسابقة «الفن من النفايات» ودورها في تحدي التصورات وإلهام العمل نحو الإدارة المستدامة للنفايات. وسلطت الضوء على القوة التحويلية للفن في إثارة المحادثات وإحداث التغيير الإيجابي، وحثت الجميع على إعادة التفكير في نهجهم تجاه النفايات.

فائزون

ضمت قائمة الفائزين في المسابقة في فئة ذوي الهمم، مركز النور للتدريب- دبي والذي حاز المركز الأول، فيما حاز المركز الثاني مدرسة سبرينجديلز دبي.

كما ضمت قائمة الفائزين بفئة المدارس العادية ضمن مشروع «وحدة إضاءة»، مدرسة رميثة الأنصارية حلقة الأولى بالفجيرة، حيث حصدت المركز الأول، ومدرسة أذن حلقة أولى حصدت المركز الثاني، بينما حلت مناصفة في المركز الثالث كل من أكاديمية رأس الخيمة الحمراء، وأكاديمية مستقبل الإمارات الدولية في أبوظبي.

وفي مشروع «إنسان آلي» حازت مدرسة مايور الخاصة في أبوظبي المركز الأول، بينما حل مناصفة في المركز الثاني مجمع زايد التعليمي بالظيت في رأس الخيمة، ومدرسة العين جورنيور في دبي، وأخيراً حصلت مدرسة الخوانيج – الحلقة الثانية، دبي على المركز الثالث.

وفي مشروع تصميم «أثاث الحدائق» حازت المدرسة الهندية النموذجية الجديدة بدبي المركز الأول ومدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية بدبي المركز الثاني، وأخيراً مدرسة الأقصى الخاصة بعجمان المركز الثالث.

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