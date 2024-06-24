حاكم الشارقة يعتمد 3 شعارات جديدة لبلديات مدن المنطقة الشرقية

المصدر: وام

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 3 شعارات جديدة لبلديات مدن المنطقة الشرقية للإمارة "كلباء – خورفكان – دبا الحصن".

كما وجه سموه دائرة الشؤون الإسلامية بتغيير اسم مسجد حي القلعة في كلباء، إلى اسم مسجد خور كلباء.

جاءت اعتماد وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة خلال برنامج "الخط المباشر"، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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