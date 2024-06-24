الإمارات.. طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع ظهور السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من/ 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:03 والمد الثاني عند الساعة 02:45 والجزر الأول عند الساعة 09:58 والجزر الثاني عند الساعة 20:23.

و في بحرعمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:29 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 06:22 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 30 90 10

دبي 45 34 80 35

الشارقة 45 30 80 40

عجمان 43 32 80 20

أم القيوين 42 31 90 20

رأس الخيمة 46 29 85 25

الفجيرة 37 30 70 30

العـين 49 30 65 10

ليوا 49 33 80 10

الرويس 45 30 85 20

السلع 47 30 90 20

دلـمـا 39 31 90 35

طنب الكبرى 40 31 85 25

طنب الصغرى 40 31 85 25

أبو موسى 40 31 85 25

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