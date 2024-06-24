"طرق دبي" توقع اتفاقية مع "سويدان التجارية" لتجربة حافلة هيدروجينية صديقة للبيئة

المصدر: البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية مع شركة سويدان التجارية لتجربة حافلة هيدروجينية صديقة للبيئة للتأكد من قابليتها للاستخدام في الظروف المناخية والتشغيلية في دبي. ووقع المذكرة عن الهيئة، أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، ووقع من الشركة، سويدان النابودة، المدير العام لشركة سويدان التجارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتوفير وسائل نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة.

وقال بهروزيان: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية لاختبار وتجربة أول حافلة هيدروجينية في إمارة دبي، بالتعاون مع واحدة من الشركات الوطنية الرائدة في مجال توريد الحافلات حسب المواصفات والمعايير العالمية، حيث ستساهم هذه الشراكة في قياس فوائد وأداء الحافلة، وستسعى الهيئة من خلالها للحصول على ملاحظات السائق والمتعاملين، لتحديد مجالات التحسين المستمر، وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز خدمة ركاب الحافلات في إمارة دبي".

وأضاف بهروزيان: " تعتمد الحافلة الهيدروجينية على نظام خلايا الوقود من شركة (زونج تونج) الصينية، حيث تشكل هذه الحافلات إحدى وسائل النقل المستدام المستقبلية من حيث التكنولوجيا والاستدامة، باعتمادها على الهيدروجين مصدراً للوقود لأغراض النقل لمسافات طويلة، حيث يتميز الهيدروجين بخواصه الفريدة، فهو خفيف الوزن وتبلغ كثافة الطاقة فيه ثلاثة أضعاف مثيلتها في وقود الديزل، إضافة إلى كونه لا يُخَلِّفُ أية انبعاثات ضارة بالبيئة".

وأضاف بهروزيان: "سيجري اختبار هذا النوع من الحافلات على الطرق الحضرية في الإمارة، إضافة إلى تجربة مدى ملاءمة الحافلة الهيدروجينية للظروف المناخية في دبي، حيث ستشمل التجربة اختبار التحديات والفرص المرتبطة بسلسلة إنتاج وتزويد وقود الهيدروجين في الإمارة أيضاً بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء، خاصة شركة إينوك المزودة للهيدروجين، لضمان عمل الحافلة بشكل مستدام ومتكامل تمامًا مع نظام النقل الجماعي البيئي في دبي".

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