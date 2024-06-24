الإمارات تطلق حملة كُبرى لتوزيع المياه الصالحة للشرب على الأسر الفلسطينية في غزة

المصدر:
  • البيان
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تواصل الإمارات العربية المُتحدة إغاثة سكان قطاع غزة  حيث أطلقت حملة كُبرى لتوزيع المياه الصالحة للشرب على الأسر الفلسطينية، للتخفيف من معاناتهم في ظل شُح المياه، والمجاعة والنقص الحاد في المواد الغذائية نتيجة منع تدفق المساعدات إليهم.

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