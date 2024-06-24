الإمارات تطلق حملة كُبرى لتوزيع المياه الصالحة للشرب على الأسر الفلسطينية في غزة

المصدر: البيان

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تواصل الإمارات العربية المُتحدة إغاثة سكان قطاع غزة حيث أطلقت حملة كُبرى لتوزيع المياه الصالحة للشرب على الأسر الفلسطينية، للتخفيف من معاناتهم في ظل شُح المياه، والمجاعة والنقص الحاد في المواد الغذائية نتيجة منع تدفق المساعدات إليهم.

الإمارات العربية المُتحدة تُغيث شمال قطاع غزة وتُطلق حملة كُبرى لتوزيع المياه الصالحة للشرب على الأسر الفلسطينية، للتخفيف من معاناتهم في ظل شُح المياه، والمجاعة والنقص الحاد في المواد الغذائية نتيجة منع تدفق المساعدات اليهم.#محمد_بن_زايد_رجل_الإنسانية⁩ ⁧#محمد_بن_زايد… pic.twitter.com/Ftis5HBnvL — الفارس الشهم 3 (@alfaresalshahm3) June 24, 2024

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