القيادة العامة لشرطة دبي تطلق حملة "صيف بلا حوادث 2024"

المصدر: البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملة "صيف بلا حوادث 2024" بهدف توعية السّائقين بضرورة فحص مركباتهم والتأكّد من صلاحيّة الإطارات وسلامة المكابح.

وتم الإعلان عن الحملة التي بدأت اليوم خلال مؤتمر صحفي حضره اللواء عبد الله الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، إلى جانب عدد من الضبّاط والأفراد.

وقال اللواء عبد الله الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات إن الحملة تستهدف مستخدمي الطرق لتوعيتهم بأهمية التقيد بالتعليمات الخاصة بسلامة المركبات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأضاف الغيثي أن العام 2023 شهد 121 حالة وفاة، منها 30 وفاة في فترة الصيف و45 إصابة بليغة و308 متوسطة و283 بسيطة مشيرا إلى أن الأرقام في ازدياد وهناك حاجة إلى تعزيز الوعي باهمية إجراء الفحوص الدورية الفنية بشكل أساسي.

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