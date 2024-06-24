«تريندز» يدشن مكتبه السادس عالمياً في الصين

المصدر: أبوظبي - البيان

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دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبه السادس على مستوى العالم في العاصمة الصينية بكين، وذلك ترجمة لاستراتيجيته البحثية العالمية، ودعماً للتواصل المعرفي بين مراكز الفكر إقليمياً ودولياً، بهدف إنتاج معرفة وازنة، خصوصاً في مجال الدراسات المستقبلية والاستشرافية. جاء ذلك في احتفالية تمت بجناح مركز تريندز في معرض بكين الدولي للكتاب بحضور جمع من المسؤولين والباحثين والأكاديميين ورواد المعرض.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، في كلمة دشن فيها المكتب، إن مبادرة «تريندز» الرائدة لافتتاح مكتب جديد في الصين تسهم في تعزيز المشهد العلمي العالمي، كما تدعم التعاون العلمي على المستوى الدولي، مضيفاً أن المركز يطمح من مكتبه الافتراضي في الصين إلى أن يكون حلقة وصل بين مجتمع البحث العلمي في الصين بما تشكله من ثقل عالمي كبير، والمقر الرئيس في أبوظبي، لإحداث انفتاح معرفي وعلمي واسع النطاق، يسهم في تعزيز المعرفة والتعاون العلمي.

وفي أول نشاط لمكتب بكين، تم إطلاق النسخة الصينية من مؤشر «نفوذ الإخوان المسلمين على المستوى الدولي»، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويهدف إلى قياس نفوذ الجماعة على مختلف المستويات في مختلف المناطق الجغرافية. كما تم إطلاق قياس توجهات الرأي العام في الفضاء الإلكتروني تجاه «جماعة الإخوان»، الذي رصد بشكل دوري تفاعلات الرأي العام لعام 2023 عالمياً نحو جماعة الإخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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