الشركاء والجهات الداعمة: المبادرة تعزز مكانة دبي حاضنة للعقول والمواهب

المصدر: دبي - البيان

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أكد الشركاء والجهات الداعمة لـ «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، أن من شأن المبادرة تعزيز منظومة الابتكار انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة دبي مركزاً للابتكار العالمي وحاضنة لأفضل العقول والمواهب في مختلف قطاعات المستقبل، مؤكدين أن المبادرة ستفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب أفضل العقول وأكثر الأفكار ابتكاراً وتأثيراً إلى دبي بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والمبتكرين من حول العالم.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «ساهمت المسيرة الريادية والتي امتدت على مدى 20 عاماً بهدف تطوير القطاعات الداعمة لرأس المال البشري والتكنولوجيا والابتكار في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره أكبر منظومة بيئية تحتضن وتمكن الابتكار في المنطقة، ونتيجة لذلك، تمكن المجتمع العالمي المتنامي في المركز من الاستفادة من منظومته القانونية المتكاملة والداعمة للابتكار والوصول إلى مصادر التمويل وتمكين الابتكار، مما يحتم علينا مواصلة دعم الجيل القادم من الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو عبر تكامل وتضافر الجهود من قبل الشركاء الداعمين لمبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، بينما نواصل معاً تشكيل مستقبل القطاع المالي».

من جهتها، أشارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، إلى أن المبادرة تنسجم مع خارطة طريق الهيئة واستراتيجياتها المتوافقة مع رؤى حكومة دبي وتطلعاتها المستقبلية الهادفة إلى تحويل الإمارة إلى حاضنة للأفكار المبتكرة، لافتة إلى أن إشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنوان في دبي، على هذه المبادرة سيساهم بشكل فعلي في دعم الابتكارات وتحويلها إلى واقع يخدم البشرية، وقالت: «تمثل المبادرة منصة نوعية لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية المختلفة، بهدف تحقيق رؤية دبي الداعمة للابتكار وبناء مستقبل مستدام، إلى جانب استقطاب أفضل المشاريع والتقنيات إلى دبي، وتحفيز روح الابتكار لدى رواد الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم على إيجاد حلول إبداعية للتحديات المستقبلية».

استقطاب عقول

بدوره، قال حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «داماك»: «سعداء بإتاحة الفرصة لنا لدعم توجهات ومبادرات حكومة دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وفخورون بأن نكون جزءاً من مستقبل دبي في مجال الابتكار والتكنولوجيا، مما يعزز من مكانتها كمركز عالمي لاستقطاب أفضل العقول والمواهب والكفاءات، وتبني أفضل حلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة ريادة الأعمال».

تعزيز منظومة

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن المرحلة الجديدة من «حلول دبي للمستقبل» تمثل نموذجاً عملياً لتضافر الجهود في دبي لتعزيز منظومة الابتكار، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة دبي مركزاً للابتكار العالمي وحاضنة لأفضل العقول والمواهب في مختلف قطاعات المستقبل.

وقال: «ستفتح هذه المرحلة آفاقاً جديدة لاستقطاب أفضل العقول وأكثر الأفكار ابتكاراً وتأثيراً إلى دبي، بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والمبتكرين من حول العالم، وتؤكد مساهمة مؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية في دعم هذه المبادرة، أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي ودور القطاع الخاص في تعزيز منظومة الابتكار ورؤية دبي».

مبادرة متميزة

بدوره، قال تاديو بالداني كارافييري، مدير برنامج «ابتكارات للبشرية»: «يسعدنا التعاون مع «حلول دبي للمستقبل»، ونتطلع إلى العمل مع القائمين على هذه المبادرة المتميزة ودعم جهودهم في توظيف الابتكار لخلق عالم أفضل، ونحن ممتنون للغاية لكل الدعم الذي قدمته وتقدمه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم منذ انطلاق مبادرة «ابتكارات للبشرية» في العام 2015، وجهود سموها الكبيرة التي ساهمت في تطور البرنامج ورؤيته».

وأضاف: «نمو ودمج هذه الابتكارات الأولية للإنسانية في بيئات الإبداع والابتكار المزدهرة في دبي، وفي ظل توجيهات ورؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيعزز تطوير الابتكارات المؤثرة من دبي إلى العالم ويحقق الأهداف المنشودة».

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