1.8 مليار درهم إنفاق فرع «بيت الخير» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت جمعية بيت الخير، عن حصاد إنفاق فرعها في دبي منذ التأسيس، والذي يغطي مناطق الإمارة حتى مشارف أبوظبي وحتى قرية الليسيلي، كما يشمل نشاطه معظم مناطق إمارة الشارقة، ما عدا الذيد وكلباء وخورفكان.

وأبانت أن حجم المساعدات التي أنفقها منذ عام 1989 حتى نهاية أبريل الماضي بلغ ملياراً و861 مليون درهم استفادت منه نحو 346 ألف أسرة وحالة مستحقة ثبتت حاجتها للمساعدة.

ويرتبط الفرع بمذكرات تعاون وتفاهم مع العديد من الهيئات والمؤسسات التي ترشح له بعض الحالات التي تستحق المساعدة، كما في اتفاقية دعم التائبين وأسر السجناء مع قيادة شرطة دبي.

ويزيد حجم الشراكات التي يلتزم فرع دبي بتعزيزها وتقديم عطائه من خلالها، عن 50 جهة حكومية ومجتمعية وخيرية ومالية وخاصة، وفي مقدمتها بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي، وغيرها من مؤسسات دبي، كاللجنة الدائمة للعمال التي ترعى حقوق العمال، حيث توزع الجمعية عليهم حوالي مليون وجبة غذائية سنوياً.

وتطور الفرع كثيراً وواكب التحولات الرقمية، وتخدمه 7 باحثات مدربات ومؤهلات لدراسة طلبات المساعدة التي بات الفرع يستقبلها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، حيث بلغ مجموع طلبات المساعدة التي تلقاها الفرع العام الماضي 3591 طلباً إلكترونياً، وبلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة فيه 1025 حالة، وبلغ مجموع المساعدات المقدمة نحو 53 مليون درهم استفادت منها 12340 أسرة وحالة.

ومع قدوم فصل الصيف، كثفت «بيت الخير» جهودها الإنسانية من خلال حزمة من المشاريع النوعية، وفي مقدمتها مشروع «سقيا الماء»، الذي يوفر عبوات ماء الشرب للمصلين في المساجد والمصليات، خدمة لرواد المساجد وتعزيزاً لقيم التراحم والتكافل التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، حيث بلغ عدد المساجد المستفيدة من المشروع منذ إطلاقه العام الماضي 1655 مسجداً في إمارة دبي، بإجمالي 81 ألف كرتون ماء، بالإضافة إلى توزيع 44 ألف كرتون ماء خلال شهر رمضان الماضي للمساجد في مختلف إمارات الدولة.

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