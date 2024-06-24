«الفارس الشهم 3» تكرم أطباء يعملون في نقطة طبية بغزة

المصدر: دبي - البيان

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كرم متطوعو عملية «الفارس الشهم 3»، أطباء النقطة الطبية في مخيم نزوح النخيل في مدينة دير البلح، تقديراً لجهودهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

وقام متطوعو الفارس الشهم، بتفقد النقطة الطبية، وقدموا لوازم لوجستية من أجل ضمان استمرار عمل النقطة الطبية.

وللترفيه على العاملين في النقطة، نفذت «الفارس الشهم 3» فقرة ترفيهية للمرضى والزوار من النساء والأطفال، جاء ذلك في تدوينة على الموقع الخاص لعملية «الفارس الشهم 3» عبر حسابها الرسمي عبر منصة «X».

من جهتهم، قدم العاملون في النقطة الطبية الشكر والتقدير للفارس الشهم، مشيدين بجهودها في إيصال المساعدات، وأثنوا على دور دولة الإمارات الإنساني.

وخلال الأيام الماضية ساندت «الفارس الشهم 3»، النشاطات الترفيهية في مراكز الإيواء بمدينة خان يونس، لرسم البسمة على شفاه الأسر الفلسطينية النازحة والأطفال في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها منذ عدة شهور.

وتواصل دولة الإمارات، نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، كما وزعت المياه الصالحة للشرب على النازحين في مدينة خانيونس، وكذلك الأسر الفلسطينية النازحة في مراكز الإيواء بمدينة خانيونس، وذلك ضمن الحملة الإغاثية الكبرى التي تهدف إلى التخفيف من معاناة العائلات في قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها منذ شهور.

ونظمت «الفارس الشهم 3»، نشاطاً ترفيهياً للأطفال في مراكز الإيواء بمواصي رفح، في إطار حملة التخفيف عن الأسر الفلسطينية النازحة وخصوصاً الأطفال، حيث أقامت نشاطاً ترفيهياً للأطفال في مراكز الإيواء بمنطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة، لرسم البسمة على شفاه الأطفال والتخفيف عنهم في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها قطاع غزة.

ويواصل المستشفى الميداني الإماراتي، تقديم الخدمات الطبية والعلاج للمرضى والمصابين المنومين، رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها مدينة رفح، لمواصلة مرحلة العلاج مع المرضى، حرصاً على سلامتهم وشفائهم من الإصابات الذي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، وكذلك تبرع الطاقم الطبي في المستشفى الميداني الإماراتي بالدم للمصابين.

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