«إقامة دبي» تقلد كوادرها الوظيفية «شارة السعادة»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حفلاً تكريمياً، قلدت من خلاله عدداً من الكوادر الوظيفية الأوسمة والشارات لعام 2024، تقديراً لمنتسبيها عن سنوات الخدمة المخلصة، وشارات التقدير، وكذلك شارة إكسبو.

كما تم تقليدهم «شارة السعادة»، التي تم منحها لكل المنتسبين احتفاءً بحصول الإدارة على المركز الأول في السعادة الوظيفية لعام 2023 على مستوى حكومة دبي، وذلك بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونائبه اللواء عبيد بن سرور، ومساعدي المدير العام، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي ذلك في إطار حرص إقامة دبي على تقدير جهود الكوادر الوظيفية، بهدف تعزيز منظومة العمل، وتوفير مناخ مواتٍ لجميع الكوادر البشرية، بما يقود إلى إثراء بيئة العمل وتكريس الريادة والإبداع وتحفيز التنافس الإيجابي لتحقيق السعادة الوظيفية.

وهنأ الفريق محمد أحمد المري، جميع الكوادر البشرية في إقامة دبي على تميزهم، مؤكداً أن حرص إقامة دبي على إبراز جهود موظفيها ينطلق من إيمانها المطلق بأهمية التقدير ودوره في تحفيز الطاقات البشرية، وتطوير أدواتهم وقدراتهم بما يخدم متطلبات العمل، ويكرس مكانة الإدارة العامة وجهة رائدة على مستوى الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن إقامة دبي تهدف من تكريم هذه الفئات إلى تعزيز ثقافة تقدير الجهود وترسيخ مفهوم قيمة العمل المميز، باعتباره جزءاً محورياً ومرتكزاً رئيساً ضمن منظومة العمل التي تستند إلى التعاون والعمل التكاملي بروح الفريق الواحد، التي تقود إلى تطوير أدوات العمل في الإدارة العامة.

بدوره، أكد اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أحقية هذه المجموعة المتميزة بالحصول على التكريم نظير جهودهم وإسهاماتهم التراكمية في تعزيز عنصر الإبداع في بيئة العمل، ونقل هذه الخبرات لزملائهم الذين بدورهم يعملون على تطويرها من أجل تقديم خدمات استثنائية ومبتكرة للمتعاملين.

وحققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حزمة من الإنجازات النوعية خلال الأعوام القليلة الماضية التي كرست من ريادتها كإحدى أبرز الجهات التي تواصل تقديم أحدث الخدمات، حيث إنها تضع سعادة المتعاملين والموظفين على قمة أجندتها.

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