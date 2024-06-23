أحمد بن محمد: قيادتنا الرشيدة حريصة على دعم وإنجاح مبادرات وأهداف العمل الأولمبي

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن قيادتنا الرشيدة حريصة على دعم وإنجاح مبادرات وأهداف العمل الأولمبي، وتوفير بيئة رياضية نموذجية تسهم في الارتقاء بأداء الرياضيين وشباب الوطن لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع اسم الإمارات عالياً في المحافل العالمية.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "تشارك اليوم دولة الإمارات دول العالم بمناسبة الاحتفال باليوم الأولمبي تحت شعار "هيا نتحرك" الذي يُصادف 23 يونيو من كل عام ... قيادتنا الرشيدة حريصة على دعم وإنجاح مبادرات وأهداف العمل الأولمبي، وتوفير بيئة رياضية نموذجية تسهم في الارتقاء بأداء الرياضيين وشباب الوطن لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع اسم الإمارات عالياً في المحافل العالمية ... تمنياتنا بالتوفيق لفرقنا المشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024".

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