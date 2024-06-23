فيديو .. أمطار غزيرة ومتوسطة على الشارقة والعين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع توفر فرصة تكوّن السحب الركامية سقطت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على بعض المناطق الشرقية على خطم الشكلة في العين وعلى مليحة بالشارقة وعلى خورفكان الجديدة باتجاه الذيد، مصحوبة برياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وصلت سرعتها على 40 كم/س.

وسجلت اليوم أقل درجة في ركنة في العين بمقدار 25.9 درجة مئوية عند الساعة الخامسة والنصف صباحا.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس يوم غد الاثنين رطبا مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية ويكون صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الثلاثاء يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي وتكوّن بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار سقطت على الدولة خلال شهر يونيو كانت في عام 2007 بمقدار 44 ملم في وتييد في منطقة الظفرة بأبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز