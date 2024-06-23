مركز الأرصاد يتوقع سقوط أمطار غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غداً، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثاني عند الساعة 02:04 والجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 19:36. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:51 والمد الثاني عند الساعة 22:56 والجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:39.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 31 80 15

دبي 47 34 70 15

الشارقة 48 32 75 10

عجمان 46 33 80 25



أم القيوين 45 34 75 15

رأس الخيمة 48 35 70 10

الفجيرة 40 31 80 40

العـين 49 31 20 10

ليوا 49 29 60 10

الرويس 40 30 85 30

السلع 44 30 70 25

دلـمـا 43 31 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 43 31 85 25

أبو موسى 42 31 85 25

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