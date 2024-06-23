حملة لتعزيز الأمن والسلامة على شاطئ «حمرية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت بلدية الحمرية حملة «صيف آمن وسعيد»، لتوعية مرتادي شاطئ الحمرية عبر تنظيم برامج ترفيهية وورش تثقيفية ومسابقات ثقافية وبيئية.

بدأت فعاليات الحملة أمس، وستستمر حتى نهاية فصل الصيف.

وتحظى بإقبال كبير، حيث يشارك فيها عدد من الشركاء والجهات ذات الصلة، تعزيزاً لشراكات البلدية مع المؤسسات الفعالة.

وتكاتف الجهود لخدمة المجتمع والزوار وضمان السلامة العامة وتجنب حالات الغرق على الشاطئ.

وفي بداية الحملة، وزعت كوادر البلدية الورود على رواد الشاطئ وقدمت الدعم والتوعية لكل الزوار من الأسر والأفراد، بما في ذلك الأطفال.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير البلدية، أن البلدية تواصل مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى إشراك مختلف شرائح المجتمع والزوار وتحفيزهم للحفاظ على البيئة والالتزام بإجراءات السلامة العامة خلال زيارتهم لشاطئ بحر الحمرية.

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