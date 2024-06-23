300 نشاط وبرنامج بـ «صيفك ويانا» لناشئة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات «صيفك ويانا» التي تتضمن 300 نشاط وبرنامج، تستهدف الناشئة من الفئة العمرية 13 - 18 عاماً تحت شعار «حيث تلتقي المهارة بالمتعة».

وتضم الفعاليات، التي تمتد حتى أغسطس 2024، مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش التفاعلية والبرامج المختلفة، الرامية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في رعاية الناشئة وتهيئة البيئة الملائمة لدعم مهاراتهم ومواهبهم.

وتشمل أجندة «صيفك ويانا» العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات المشوقة في مختلف المجالات الثقافية والأدبية والفنية والمهارات الحياتية والرياضية والسينمائية وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والتي تعزز مجموعة من القيم المؤسسية أهمها الرعاية والتأثير والاستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز